نجاة قائد عسكري من عملية اغتيال في مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب نجا قائد عسكري موالي للعدوان السعودي من محاولة اغتيال قرب مدخل معسكر صحن الجن في مأرب. وقال مصدر عسكري إن العميد عبدالله السقلدي مدير الإمداد في القوات التابعة لحكومة المرتزقة نجا من عملية اغتيال بواسطة عبوة ناسفة. وأضاف المصدر أن العملية وقعت قرب مدخل معسكر صحن الجن في مأرب ونجا منها العميد السقلدي فيما دمرت السيارة التي كان يستقلها.

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