الارياني: شعارات الحوثي أدخلت الحزن لكل منزل يمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أكد وزير الاعلام معمر الارياني انه ومنذ ظهور شعار المليشيا الحوثية المدعومة من ايران الكاذب دخلت محافظة السلام ‎صعدة واليمن نفقا مظلما،وان شعارات الموت الحوثية خلفت مآسي كارثية وأدخلت الحزن لكل منزل في اليمن.



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واشار الوزير الارياني، الى انه حيث ما امتد شعار المليشيا حل معه الدم والدمار والفوضى والخراب والاقتتال وسالت الدماء وازهقت الارواح وانتهكت الأعراض ودمرت المنازل وعطلت المصالح وانتشرت الكراهية والبغضاء وازدهر العنف والارهاب.

‏وقال "بعد عشرين عاماً من ظهور هذا الشعار يحق لنا ولكل اليمنيين أن نسأل، ما الذي قدمه الحوثيون(عملياً)لنصرة القضية الفلسطينية سوى الشعارات الفارغة والخطب الرنانة، والمزايدة والمتاجرة بها والتغرير على البسطاء لتحقيق اهدافهم السياسية الخبيثة ومحاولة التسلط على رقاب اليمنيين".

‏وأضاف اوزير الاعلام" في المقابل كم فقدنا من الأرواح بسبب شعار المليشيا الحوثية،كم لدينا من الارامل والايتام، كم من اليمنيين فقدوا اطرافهم بالغامها وعبواتها الناسفة، كم دمرت بيوتهم، كم فقدوا مصادر رزقهم، كم هجروا من منازلهم وقراهم، وكم نحن بحاجة من الوقت والجهد والمال لإصلاح ما افسدته المليشيا منذ ظهورها".