عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عسكر: الميليشيا غير جاهزة ولا مرحبة بجهود السلام

الجمعة 15 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكد وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية غير جاهزة ولا مرحبة بجهود السلام، وأتهمها بوضع العراقيل والعقبات أمام هذه الجهود .



جاء ذلك في تغريدة له بتويتر، على خلفية قيام الميليشيات الإنقلابية بإحالة صحفيين مختطفين إلى المحكمة .

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وقال عسكر "قيام مليشيا الحوثي بإحالة صحفيين مختطفين لمحاكمات جائرة في هذا التوقيت، يظهر ان هذه المليشيا غير جاهزة ولا مرحبة بجهود السلام بل انها تضع العراقيل والعقبات" .. مؤكداً أن ذلك يستوجب رسالة قوية من المجتمع الدولي اليها لوقف الانتهاكات الأخيرة .

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين والمختطفين، عبدالباسط غازي، إن المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة للميليشيات في صنعاء، أحالت ملف محاكمة الصحفيين المختطفين إلى قاضي متعصب للحوثيين بشكل مطلق.

وبدأت الميليشيات مطلع العام الجاري، إجراءات محاكمة للصحفيين بعد أربع سنوات من الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب في سجون سرية.

وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة للجماعة في صنعاء، عدة جلسات جلسة للنظر في الاتهامات الموجهة للصحفيين، وهي تهم كيدية ومفبركة وفق محاميي الدفاع.