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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقب انكسار المليشيا.. هدوء حذر يسود الجبهة الغربية في تعز الجمعة 15 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 قالت مصادر عسكرية في محافظة تعز، إن مواقع الجبهة الغربية بالمحافظة تشهد هدوءا حذرا بعد توقف المواجهات العسكرية قبل ظهر الخميس بانكسار هجوم الحوثيين.

Advertisements ووفق المركز الإعلامي لمحور تعز ، صدت القوات الحكومية ، هجوما شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على وادي حذران والصياحي، على مدى الايام الثلاث الماضية. وذكر المركز ، أن القوات الحكومية أفشلت الهجوم وألحقت بالعدو العديد من الخسائر بالارواح والمعدات. وأشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية مستعدة لكل الاحتمالات، ويتمتع بروح معنوية عالية.

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