عــــاجل : ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يباغت الجميع ويصدر قبل قليل توجيهات صارمة وعاجلة لتحريك الطائرات العملاقة فورا ودون ابطاء

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بتخصيص أربع طائرات عملاقة لنقل المشجعين لحضور إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن ولي العهد وجه "بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق نادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني"، وذلك دعما "لممثل الكرة السعودية فريق نادي الهلال وتحفيزا للاعبيه لحسم اللقب لصالحه بعد أن أنهى مواجهة الذهاب بالرياض بالفوز".

ويلتقي الهلال السعودي ومضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب الدور النهائي في مدينة سايتاما في 24 نوفمبر الجاري، علما أن الهلال خرج متفوقا بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب على أرضه في وقت سابق من هذا الشهر.

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