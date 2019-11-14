وزير السياحة يكشف لــ "الخليج 365" أسباب زيارته اليوم للرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

الشحات غريب

كشف وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، في حوار خاص عن سبب زيارته المرتبقة اليوم للرياض.



وقال "قباطي" لـ "الخليج 365"، بأن زيارته للرياض تأتي اليوم لحضور ندوة في الرياض وتحديداً في مدينة الإحساء، والتي هي عاصمة السياحة العربية هذا العام.

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كما أكد أن زيارة لحضور أيضا ندوة الأمن السياحي في العالم العربي، وهو من يترأس هذه الندوة.

وقال بأنه هناك زيارة للقاء بالرئيس هادي عبدربه منصور لمتابعة ما يجري من الأحداث.