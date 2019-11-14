شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تبدأ رسميا في بحث وتطوير شبكات 6G بسرعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات بدأت الصين رسميا في بحث وتطوير شبكات الـ 6G بعد أسبوع واحد من إطلاقها خطة شبكات 5G فائقة السرعة.

وشكل المكتب الحكومي للتكنولوجيا فريقا موسعا من الخبراء للعمل على تنفيذ المشروع الطموح. شبكات الـ6G ستكون قادرة على استخدام ترددات أعلى من الـ 5G وسعة أكبر وزمن انتقال بيانات يقدر بنحو 1 تيرابايت/ثانية، بينما يمكن أن يصل المعدل في شبكات الـ5G حاليا إلى 3 غيغابايت/ثانية، وتطمح الشركات مستقبلا في رفعه إلى 10 غيغابايت/ثانية.

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