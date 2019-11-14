‘‘مجتهد’’ يفجر مفاجأة مزلزلة عن الأمير ’’محمد بن سلمان‘‘ (تفاصيل مرعبة)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف المغرد الشهير مجتهد الذي يغرد من داخل قصور الحكم في المملكة، وعادة تصدق تغريداته وتسريباته المثيرة، عن الطريقة التي أشغل بها ولي العهد بن سلمان والده الملك عن الحكم، وهي حفلات النساء و الرقص.

وبحسب “مجتهد”، فإن محمد بن سلمان تمكن من إشغال والده بـ”البلوت وحفلات النساء والرقص حتى لا يسأل عن والدته السجينة”، مضيفا أن “ابن سلمان اختار البلوت والنساء لأنها أكثر ما يسعد والده، خاصة بعد الزهايمر الذي شخصه الأطباء منذ 2012”.

وتابع: “من غباء بقية آل سعود، أنهم لا يدركون تمكن الزهايمر منه ويعاملونه كما لو كانت ذاكرته سليمة”.

وقال “مجتهد”، إن “أهم أربعة أشخاص في دائرة الملك الخاصة، هم نايف الزهراني المعروف بأنه مهرج الأطفال (أحفاد الملك)، وشخص من نجران اسمه شديّد يضحك الملك بتقليد جميع الأصوات، وعبد الرحمن الزهراني (خال فهدة أم مبس)، ووظيفته مكمل للبلوت، وفهد الحثلين خال فهدة عبد الرحمن العساف، المسؤول عن إبل الملك”.

وأوضح “مجتهد”، أن “هؤلاء الأربعة يلعبون البلوت لساعات متواصلة مع الملك في ليالي وسط الأسبوع وربما معهم أحفاد الملك سعود، أما ليلتا الجمعة والسبت فيلعب مع الأخوياء من البادية، ولا أدري لماذا يغير مبس الطاقم في نهاية الأسبوع! وبالمناسبة الملك لا يؤدي أي دور آخر غير هذا ولا يعرف شيئا عن أحوال البلد”.

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وأضاف أن “من الذين يحضرون بانتظام كذلك الطبيب الشخصي للملك والممرض الخاص وعدد من أبناء وأحفاد الملك سعود، كما يسمح بالدخول لزوجة مبس وزوجة أخيه خالد وأبناء مبس وأخيه خالد هذا، إضافة للحارس الشخصي الفغم، وبعض المسؤولين في العيادة الملكية، والخدم الخاصين، والأخوياء المقربين”.

كما وعدتكم هذه مجموعة تغريدات عن

- برنامج الملك اليومي والأسبوعي

- وضعه الصحي والعقلي والأدوية التي يتناولها

- المجموعة المحيطة به ومهمة كل منهم

- الوضع الصحي والعقلي لابن سلمان

- الطريقة التي تدار فيها الشؤون الصحية في القصر — مجتهد (@mujtahidd) February 1, 2019

ومن الأدلة على حالته النفسية المريضة جدا أنه أمر بتحويل قبو القصر إلى سجن لكبار الشخصيات حتى يحس بالإشباع أن خصومه يعذبون تحت قدميه، ونقل إلي هذا القبو كل المعتقلين من الأمراء والوزراء السابقين والتجار، ولا يزال فيه أكثر من ١٠٠ شخص، وقد وكل أمرهم بالكامل لسعود القحطاني — مجتهد (@mujtahidd) February 1, 2019

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