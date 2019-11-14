شكرا لبحثكم عن خبر "سلطان البركاني" يكلف معين عبدالملك بإعداد موازنة الدولة للعام 2020م (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كلف رئيس مجلس النواب ،الشيخ سلطان البركاني، رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م .

ورفع البركاني مذكرة لرئيس الوزراء بضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لإعداد موازنة الدولة ،قبيل عقد مجلس النواب لجلساته المقررة في ديسمبر 2019م بالعاصمة المؤقتة عدن ،وذلك ليتسنى للمجلس دراستها ومراجعتها في الموعد المحدد .

(نص المذكرة )

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الأخ الدكتور معين عبد الملك - رئيس الوزراء ، تحية طيبة وبعد ،

استنادا لأحكام المادة (165) الفقرة (أ) من اللائحة الداخلية بشأن تقديم الحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة للمجلس قبل شهرين من بدء السنة المالية ،ونظرآ لكون المجلس سيعقد جلساته خلال شهر ديسمبر 2019م بالعاصمة المؤقتة عدن ، يتم اتخاذكم للإجراءات اللازمة لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الإقتصادي للعام المالي 2020م ليتسنى للمجلس من دراستها ومراجعتها في الموعد المحدد .



ولكم خالص التقدير

سلطان سعيد البركاني

رئيس مجلس النواب