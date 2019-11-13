شكرا لمتابعة خبر عن قطر تفجر مفاجأة مدوية وتعلن قبل قليل عن حدث صادم في إحدى دول الحصار .. ومحمد بن سلمان يجن جنونه.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قطر عن تشغيل مشروع ضخم في إحدى دول الحصار يعد الأول من نوعه منذ بدء أزمة الخليج.

وقالت شركة،"قطر للبترول" في بيان عبر صفحتها: "يسر قطر للبترول أن تعلن عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في "مسطرد"، شمال العاصمة المصرية القاهرة، حيث تمتلك قطر للبترول نسبة تبلغ 38.1%، في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ 66.6 % في الشركة المصرية للتكرير".

وأكدت الشركة أن "التشغيل الناجح لهذه المصفاة يعزز الدور الدولي لها في مجال التكرير، حيث يعد أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية، وأكبر استثمار لها في قارة إفريقيا".

وتوقعت الشركة القطرية أن تصل مصفاة "مسطرد" إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020.

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واعتبرت "قطر للبترول" أن مشروع مصفاة "مسطرد" سوف يعمل على تقليل اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من مصر، وفقًا لصحيفة "الشرق" القطرية.

وكانت قطر للبترول قد شاركت في هذا المشروع منذ عام 2012، حيث تم تنفيذه بتكلفة بلغت حوالي 4.4 مليار دولار لمعالجة وتكرير حوالي 4.7 مليون طن سنويًّا من الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة المجاورة.

وستنتج المصفاة بشكل أساسي مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تشمل الديزل ووقود الطائرات، لتغطية الاستهلاك في القاهرة والمناطق المحيطة بها.

ويشار إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعوا العلاقات التجارية وروابط النقل مع قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمين إيّاها بدعم الإرهاب وعدوتهم إيران. وتنفي الدوحة هذه الاتهامات، وتقول إن المقاطعة تستهدف الاعتداء على سيادتها.

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