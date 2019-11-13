شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الاربعاء .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز العناوين للفترة الصباحية من يومنا هذا الاربعاء الموافق 13 نوفمبر 2019، وهي كالتالي: العليمي يهاجم الميسري والجبواني وبن عديو ويتوعدهم بعقوبات أممية حال أقدموا على هذا الأمر https://www.elyamnelaraby.com/434080/ قوات الحزام الأمني تعثر على جثة مواطن بمديرية الشيخ عثمان https://www.elyamnelaraby.com/434083/ اللجنة الرباعية الاقتصادية تشيد بتوقيع اتفاق الرياض وتشدد على ضرورة تنفيذه https://www.elyamnelaraby.com/434104 مؤسسة إماراتية تحقق أمنيات 506 أطفال في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/434110/ مليشيا الحوثي تقتحم منزل مواطن بذمار وتعتدي على النساء وتنهب سيارة خاصة https://www.elyamnelaraby.com/434116/ أمن عدن يضبط مطلوب أمني محكوم عليه بالإعدام https://www.elyamnelaraby.com/434117/ مأرب.. قوات الجيش تحبط هجوما حوثيا على مواقعها بصرواح https://www.elyamnelaraby.com/434121/ Advertisements إغلاق عدد من محطات تحلية المياه بمأرب لمخالفتها المواصفات https://www.elyamnelaraby.com/434126/ عدن .. العثور على جثة مواطن بجانب محطة شمال المدينة https://www.elyamnelaraby.com/434128/ صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف رئيس دائرة التوجيه المعنوي https://www.elyamnelaraby.com/434136 قوات الجيش تنفذ عملية نوعية في باقم بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/434145/ المحويت.. حوثي يقتل زوجته وشقيقها بعد حكم بالخلع https://www.elyamnelaraby.com/434149/ مقتل قائد مقاومة ذي ناعم في كمين مسلح شرق أبين https://www.elyamnelaraby.com/434157/ لديه 183 من الأبناء والأحفاد.. محافظة شبوة تودع أكبر معمري اليمن https://www.elyamnelaraby.com/434162/ عاجل.. شهداء وجرحى في إستهداف حوثي لأحد معسكرات الشرعية بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/434186/

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