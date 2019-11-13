شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. شهداء وجرحى في إستهداف حوثي لأحد معسكرات الشرعية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مصادر محلية في محافظة مأرب أن خمسة جنود من قوات الجيش الوطني سقوط بين شهيد وجريح في إستهداف ميليشيا الحوثي الإنقلابية اليوم الأربعاء، لمعسكر تابع لقوات الشرعية في محافظة مأرب .



وذكرت المصادر، أن الميليشيات إستهدفت بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة العمليات المشتركة في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف الميليشيات .

ولم تكشف المصادر أي تفاصيل أخرى عن الحادثة .

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