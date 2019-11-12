طائرة مسيرة تتسبب بصدمة عصبية لوزير داخلية المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة

كشفت مصادر محلية في محافظة المهرة، عن حالة الفزع التي سادت تجمعاً عسكرياً تابعاً لحكومة المرتزقة في محافظة المهرة – جنوب اليمن، وذلك بعد سماعهم لصوت طائرة بدون طيار، كانت تحوم في اجواء المنطقة، اثناء حفل خطابي أقيم في احد المعسكرات الموالية للفار هادي.

وذكرت المصادر أن وزير الداخلية في حكومة المرتزقة، احمد الميسري ومعه عدد من المسؤولين حاولوا الفرار من الاحتفال، ظهر الثلاثاء، لا سيما بعد سماعهم للمضادات الارضية التي اطلقت بإتجاه الطائرة المسيرة ظناً منهم أن الطائرة تابعة للجيش واللجان الشعبية.

واشارت الى أن القائمين على الاحتفال ادركوا في نهاية المطاف، أن الطائرة كانت تتبع قيادة التحالف السعودي الامريكي، الذي وجه بفض الاحتفال وتحميل القائمين عليه مسؤولية إطلاق النار على الطائرة.

وقالت المصادر أن الميسري الذي كان يزور محور الغيضة العسكري وقوات الشرطة العسكرية اضطر الى الغاء عدد من زياراته المقرره لعدد من المعسكرات، وذلك بسبب الصدمة العصبية التي تعرض لها في الاحتفال .