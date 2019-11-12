العدوان السعودي يشن أكثر من 10 غارات خلال الـ12 الساعة الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء شن الطيران الحربي لدول تحالف العدوان أكثر من 10 غارات خلال الـ12 ساعة الماضية على عدة مناطق يمنية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان هذه الغارات تزامن معها تنفيذ قوات العدوان زحوفات في بعض جبهات الداخل والحدود دون تحقيق اي نتيجة .

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