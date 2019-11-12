شكرا لبحثكم عن خبر وزير الإعلام اليمني: الحوثي خرج ليؤدي فروض الطاعة والولاء لسادته في إيران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الاثنين، إن “زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي خرج ليؤدي فروض الطاعة والولاء لسادته، ويؤكد أنه من طهران ولطهران، ولن يحيد عن عمالته وارتهانه قيد أنملة”.

وأضاف في تغريدات على “تويتر” أن زعيم الحوثيين أساء “لثورتي” الشعب العراقي واللبناني اللتين أعادتا الروح والاعتبار لعروبتهم.

وتابع أن تصريحات الحوثي الأخيرة تكشف حجم قلقه من تحول هذه “الثورة” التي كسرت حاجز الخوف إلى مصدر إلهام لكل الشعوب العربية التي امتدت إليها أيادي إيران العابثة، لتصل إلى صنعاء وباقي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

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وكان زعيم الانقلابيين الحوثيين حذر سابقاً مما سمَّاها “الفوضى في التلقي الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي”، داعياً إلى “تجنب ما حدث في لبنان والعراق”. وقال “أدعو شعوب أمتنا إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مشاكلها بما لا يحدث ثغرة للأعداء كما يحدث في العراق ولبنان”، على حد قوله.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، وصف الاحتجاجات الشعبية المستمرة في العراق ولبنان منذ أسابيع بأنها “أعمال شغب تديرها أميركا وإسرائيل وبعض دول المنطقة”، حسب تعبيره.