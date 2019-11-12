شكرا لبحثكم عن خبر وفاة شابين يمنيين في السعودية إثر حادث مروري (اسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي شابان يمنيان مصرعهما، الأحد، في حادث مروري، بالمدينة المنوره في المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر خاص لـ"المشهد اليمني" إن يحي احمد سعد الوائلي، وعبده محمد غانم الحقيبه اللذان ينتميان لمحافظة ذمار، ويعملان في السعودية منذ سنوات، تعرضا لحادث مروري في المملكه العربيه السعوديه في منطقة مهد الذهب خارج المدينه المنوره، وتوفوا بعد الحادث مباشرة.

ومن المقرر دفنهما في السعودية لصعوبة نقلهما إلى اليمن ومشقة الإجراءات لنقل جثث الموتى خارج المملكة عند وفاة أي مغترب.