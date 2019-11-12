شكرا لبحثكم عن خبر وفاة شابين يمنيين في السعودية إثر حادث مروري (اسماء) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لقي شابان يمنيان مصرعهما، الأحد، في حادث مروري، بالمدينة المنوره في المملكة العربية السعودية.
وقال مصدر خاص لـ"المشهد اليمني" إن يحي احمد سعد الوائلي، وعبده محمد غانم الحقيبه اللذان ينتميان لمحافظة ذمار، ويعملان في السعودية منذ سنوات، تعرضا لحادث مروري في المملكه العربيه السعوديه في منطقة مهد الذهب خارج المدينه المنوره، وتوفوا بعد الحادث مباشرة.
ومن المقرر دفنهما في السعودية لصعوبة نقلهما إلى اليمن ومشقة الإجراءات لنقل جثث الموتى خارج المملكة عند وفاة أي مغترب.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شابين يمنيين في السعودية إثر حادث مروري (اسماء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.