الدكتور الشحيمي يكشف مدى مساهمة نظام الادارة الذكية في الحد من آفة الفساد الاداري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال الباحث والمستشار في القانون والحوكمة الاستراتيجية المبتكرة محي الدين الشحيمي، إن الادارة الالكترونية والذكية , هي الاطار العام لمنظومة تقنية متكاملة تختلف عن الممارسة التقليدية للادارة العادية , حيث انها تشكل تحولا كبيرا في العمل يشمل الانطة الحياتية في الدول كافة من البشرية والاجتماعية والاقتصادية والانتاجية للتطوير الداخلي لها وبهدف تقديم خدمات افضل من تلك التي تؤديها للادارة التقليدية والكلاسيكية .

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وأضاف الشحيمي، ان الاصل من المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة وحيث ان الغاية الاساسية منه الانتفاع العام والعادل.

وتابع في منشور له، لقد باتت الادارة الالكترونية والذكية الضرورة الحتمية والحقيقة الواقعية , والتي تسعى اليها كل دولة , تبتغي مواكبة تطورات العصر التكنولوجي والمعلوماتي , وتريد ان تنافس من اجل التطور والتقدم والبقاء في هذه الثورة الانسانية والاممية الكبرى .

وأوضح ان الامر مرده بشكل مباشر الى كثير من الايعازات والافتراضات والاسباب , من ابرزها اشكالية التخلف عن مسايرة ومجاراة النهضة المعلوماتية , ولعلمنا التام من ان المعلوماتية والتحول نحو النظم الادارية الرقمية والالكترونية , له نفع كبير سوف يعود وينعكس على كافة المرافق العامة , والذي يعد من الاهداف المنشأة لفكرة المرفق العام , اي المصلحة العامة وعدالة الخدمات وتسيير الحاجات لطالبيها , حيث بات من الضروري السعي اليها وتنظيمها وتحصينها بالاطر والاليات القانونية والادارية الاستراتيجية المناسبة .

وقال الدكتور الشحيمي ان للادارة الالكترونية الذكية شأن في ان تضفي السرعة في الانتاجية والانجاز , والانخفاض في الكلفة او في سعر الخدمة , الى جانب البساطة في الاجراءات , فضلا في مساهمتها الفاعلة لاحقاق العدالة للخدمة العامة من دون المحسوبية والمحاباة ,وتحقيق الشفافية في الادارة , ومحاربتها ايضا باعتبارها رأس حربة في مجابهة ما يطلف عليه الجرائم الوظيفية ان الامر في جله وكله يتمحور حول الفساد الاداري , وسبل وكيفية الحد والاقتصاص منه , بحيث انه يعتبر الآفة العالمية الكبرى , والذي تترتب عليه النتائج.