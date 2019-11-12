محروس يتفقد أوضاع منطقة زاحق في أرخبيل سقطرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 الخليج 365 - سقطرى تفقد محافظ سقطرى رمزي محروس ،اليوم، الأوضاع في منطقة زاحق واطلع على احتياجاتها الأساسية.

Advertisements واستمع محروس من اهالي المنطقة الى الإشكاليات والتحديات التي تواجه المنطقة..مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بتوفير الخدمات في المنطقة، وتلبية احتياجاتها الأساسية. ووضع المحافظ حجر الاساس لبناء مدرسة للتعليم الاساسي في المنطقة بتمويل من السلطة المحلية. الى ذلك زار المحافظ ثانوية زاحق ومدرسة السعيد منطقة حيف، واطلع على سير العملية التعليمية. واستمع المحافظ من مدير ثانوية الفاروق الى شرح عن احتياجات المدرسة..مؤكدا استعداد السلطة المحلية لمعالجة التحديات التي تواجهها..مشدداً على ضرورة الرقي بالعملية التعليمية، وتوفير أجواء تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات..مشيدا بالقيادات التعليمية التي تعمل على الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية.

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