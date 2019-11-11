الماجستير بإمتياز للباحث هشام العامري في إدارة الأعمال من جامعة الأندلس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - المكلا تحصل الباحث هشام بدر عوض العامري، على درجة الماجستير بإمتياز في إدارة الأعمال تخصص إدارة الجودة الشاملة، من كلية العلوم الإدارية بجامعة الأندلس للعلوم والتقنية.

وجاء ذلك عن رسالة الباحث العامري الموسومة بـ (أثر تطبيق نظام الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة "دراسة حالة شركة MTN للإتصالات في اليمن"). ومن جانبها، أشادت لجنة المناقشة والحكم والمكونة من الأستاذ دكتور أحمد محمد برقعان مشرفا ورئيسا، والدكتور عبدالله السنفي مناقشا وعضوا، والأستاذ مشارك آمال محمد المجاهد مناقشا وعضوا، بجهود الباحث وبالنتائج التي توصلت إليها الدراسة.

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