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اليمن : في تطور مفاجيء ..نائب وزير الخارجية اليمني ينقل للسعودية مبادرة لوقف إطلاق النار(تفاصيل)

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نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي

عدن - ياسمين التهامي - نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي

قالت مصادر إعلامية إن وفدا من جماعة الحوثي قام بتسليم وثيقة للرياض فيها مبادرة لوقف إطلاق النار بينهم وبين المملكة العربية .

وذكرت المصادر أن المبادرة حملها الحوثيان علي الكحلاني ونائب وزير الخارجية التابع لحكومة صنعاء حسين العزي من صنعاء إلى الأراضي السعودية الأسبوع الماضي وغادرا الأربعاء عبر أحد المنافذ الحدودية.

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وأبرز ما ورد في المبادرة قيام جماعة الحوثي بالانسحاب من الحدود بمسافة ثلاثين إلى أربعين كيلو متر مقابل ذلك توقف المملكة عن القصف ووقف دعم الجيش الوطني وتحمل تكاليف أعمار ما دمرته الحرب، وفقا لصحيفة أخبار اليوم.

ولم يتم التعرف على الرد السعودي حول هذه المبادرة غير أن المملكة سبق وأن دعت الجميع في اليمن إلى الحوار ووقف إطلاق النار بما فيهم الحوثيين.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع اتفاق الرياض الذي جرى بين الحكومة والانتقالي لنزع فتيل الصراع في المناطق المحررة.

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