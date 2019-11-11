شاهد الصورة .. الفاضحة التي اثارت جنون ولي عهد ابو ظبي وجعلته يشعر بالعار والخجل ويتخذ هذا الاجراء الصارم .. بعد نشر الصورة وهزت الامارات بكاملها

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الصحة الإماراتية ، أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مركز التجميل، صاحب الفيديو الإعلاني الذي أثار الرأي العام.

ووفقا لموقع ” الإمارات اليوم” أكدت وزارة الصحة الاماراتية أنها تتعامل مع الإعلانات الصحية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007، بشأن نظام الإعلانات الصحية، الذي يلزم كل جهة ترغب في الإعلان عن أي خدمة صحية تقدمها داخل الدولة، بضرورة الحصول على موافقة الوزارة، كشرط أساسي لبث الإعلان إلى الجمهور.

يذكر أن مقطع فيديو إعلاني يروج لإجراء عمليات التجميل بين الرجال، قد أثار استياءً كبيراً بين رواد مواقع وسائل الاجتماعي، الذين انتقدوا مروجي مثل هذه الإعلانات، لاسيما أن الإعلان أظهر صبياً بطريقة غير لائقة داخل مركز تجميل، بما يخالف قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي.

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ولاقى المقطع الإعلاني الذي نشرته إحدى عيادات التجميل في الدولة، ردود فعل غاضبة، من قبل فئات المجتمع كافة، مطالبين الجهات المعنية بتطبيق أقصى العقوبات تجاه المسؤولين عنه، واعتبروه منافياً لقيم وعادات المجتمع الإماراتي.

وفي الوقت الذي اعتذرت فيه الطبيبة المسؤولة عن الإعلان، أكد مغردون أن الاعتذار في مثل هذه المخالفات غير كافٍ، مؤكدين على ضرورة المحاسبة القانونية بتهمة الإساءة لعادات وتقاليد المجتمع.

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