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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخبنا الوطني لتنس الناشئين يحرز لقب فئة الزوجي في البطولة الاسيوية للتنس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
الخليج 365 - عدن
أحرز لاعبوا منتخبنا الوطني للتنس لقب فئة الزوجي ووصيف فئة الفردي في ختام البطولة الاسيوية لتنس لناشئين التي نظمها الاتحاد السعودي للتنس بالتنسيق مع الاتحاد الاسيوي للعبة بمشاركة عدد من الدول الاسيوية.
وقد حقق الثنائي اليمني نورس حسين وعبدالرحمن فائز المركز الاول في منافسات فئة الزوجي، و جاء الثنائي الاردني زيد شلبايه وعبدالرحمن سليمان في المركز الثاني فيما حل في المركز الثالث مناصفة كل من الثنائي اليمني منصور احمد وبدر لؤي والثنائي السعودي بدر ادريس وعبدالطيف المبرزي.
وفئة الفردي حل اللاعب الاردني زيد شلبايه في المركز والمركز الثالث الاول واللاعب اليمني نورس حسين في المركز الثاني بينما حقق اللاعب اليمني منصور احمد و حل اللاعب السعودي عبداللطيف المبرزي في المركز الرابع في الترتيب.
و في حفل التكريم قام رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي ووكيل وزارة الشباب والرياضة صالح الفقيه والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي الدكتور فواز الحكمي بتوزيع الكؤوس والميداليات للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.
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