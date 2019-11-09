شاهد أول فيديو مفاجئ يكشف كيف يعيش ولي العهد ’’محمد بن سمان‘‘

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يزيد بن سلمان - الرياض - سلط تقرير على قناة في يويتوب اسمها "العالم" الضوء على حياة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، آل سعود.



وفي الفيديو الذي رصده "بويمن" يتحدث الفيديو عن تفضيلات بن سلمان لأنواع السيارات وكذا تعلقه الشديد بالعمل وأيضا إنجازاته منذ توليه المنصب.

وتطرق التقرير في القناة إلى ميلاد الأمير الشاب ووالدته وزواجه من الأميرة سارة بنت مشهور،، وثروته الخاصة وردود فعله تجاه الانتقادات التي توجه له.

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التقرير لفت إلى اليخت الخاص بابن سلمان إلى جانب اللوحة العالمية التي اشتراهما من فرنسا، وكذا قصره الخاص في الخارج.

ويحوي التقرير معلومات أخرى شيقة، شاهدها في الفيديو أدناه:

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