"فيديو+ صور " إيفانكا ترامب تفاجئ الجميع برقصة وصل جريئة بهذا اللباس المغري

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عدن - ياسمين التهامي - تألقت إيفانكا ترامب في ثوبها “المغربي” الطويل والذي غطى جميع أجزاء جسدها على غير العادة، وكانت بجوار الأميرة للامريم المغربية، أثناء تناولهما العشاء في القصر الملكي بالرباط.

وبحسب “الديلي ميل”، استعرضت إيفانكا، ٣٨ سنة، نوعين من الملابس على الطريقة المغربية، وقالت إنها تحترم الزي المغربي، وكانت قد استمتعت برحلة ليلية بعد استقبالها الأسطوري في المطار، يوم الأربعاء الماضي.

وصباح أمس، قامت إيفانكا بجولة في بستان زيتون بمقاطعة سيدي قاسم وشاهدت الأشجار التي تزين البستان وأشادت بالتنظيم والترتيب الموجود.

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قابلت نجلة الرئيس الأمريكي، رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني ووزير الخارجية ناصر بوريطة. وفي مساء أمس الخميس، حضرت إيفانكا حفل عشاء وكانت ترتدي زيا أشبه بـ “القفطان” ويعتقد أنه تم تصميمه لها خصيصا بواسطة مصممة أزياء مشهورة في المغرب.





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