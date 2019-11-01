شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد من هي سيدة السعودية الاولى .. الزوجة المرتقبة لولي العهد الامير محمد بن سلمان تصدم الشعب السعودي بهذا الظهور .. «صور وتفاصيل» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ردا على الإشاعات حول علاقة ليندسي لوهان بولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ نفى ميشيل لوهان والد المغنية الأميركية وجود علاقة سرية بينهما، لكنه لم ينف تواصلها المستمر، ووصف علاقتهما بالأفلاطونية المحترمة.

جاء تعليق والد المغنية الأميركية، في حوار لموقع "بيج سيكس" (Page Six) الأميركي حول وجود علاقة عاطفية تربط بين ولي العهد السعودي ولوهان، إذ تفيد الإشاعات باصطحاب محمد بن سلمان لها في طائرة خاصة، وإغراقها بالهدايا الثمينة التي تضمنت بطاقة ائتمانية مغلفة بورق الهدايا، حسب التقرير.

وعلق أحد الباحثين في شؤون الشرق الأوسط قائلا "من المذهل أن تكون علاقة أميركا القوية بولي العهد السعودي من خلال ليندسي لوهان وجاريد كوشنر".

الأب الذي تحدث بفخر عن علاقة ابنته بولي العهد السعودي، أكد "لبيج سيكس" أنهما مجرد أصدقاء، مؤكدا أن ابنته لديها عدد كبير من الأصدقاء في الشرق الأوسط، لتواجدها القوي هناك، مشيرا إلى أن ليندسي التقت محمد بن سلمان بسبب عملها مع اللاجئين بالمنطقة.

وأضاف لوهان أن الإعلام لا يهتم سوى بالأخبار السيئة، بينما لا يتناول جهود ابنته مع اللاجئين في سوريا.

وبسؤاله عما إذا كان قلقا على ابنته من علاقتها بشخص ألقى العديد من أفراد أسرته في السجن، فضلا عن إعطائه الأوامر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، قال لوهان "لم يثبت حتى الآن أي من هذه المزاعم"، وتابع "ابنتي تقول عنه إنه شخص جيد، وتشعر معه بالأمان، وهي تدرك ما تفعله جيدا"، ونفى ميشيل لوهان أن يكون محمد بن سلمان منح ابنته بطاقة ائتمان.

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أثيرت قبل أعوام إشاعات حول إشهار ليندسي لوهان إسلامها، وذلك بعد ظهورها بغطاء رأس في أكثر من مناسبة، وتأكيدها أنها تقرأ في القرآن الكريم، إضافة إلى حذف صورها على إنستغرام قبل عامين، وإضافة صورتها بالحجاب مع عبارة "السلام عليكم".

وكان موقع "بيج سيكس" نشر في أغسطس/آب الماضي إشاعات حول علاقة عاطفية تربط بين محمد بن سلمان ولوهان، في حين أكد متحدث رسمي عن المغنية الأميركية أنهما لم يلتقيا سوى مرة واحدة في سباق "فورميلا وان".

وأعلنت لوهان في يناير/كانون الثاني 2018، أنها ستقوم ببطولة فيلم سعودي يحمل اسم "المزرعة" (The Frame)، إذ تقوم فيه بدور مصورة تضطر إلى الانتقال إلى السعودية بعد أزمة شخصية تمر بها، لتقوم بالتدريس في جامعة سعودية للفتيات، ومن خلال أحداث الفيلم تتعرف على الحركة النسائية بالمملكة.

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