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الفريق علي محسن يطلع على جهود السلطة المحلية في الحديدة

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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الفريق علي محسن يطلع على جهود السلطة المحلية في الحديدة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الفريق علي محسن يطلع على جهود السلطة المحلية في الحديدة

الخليج 365 - متابعات

اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه، محافظ محافظة الحديدة حسن علي طاهر على المستجدات في المحافظة وجهود السلطة المحلية في المديريات المحررة.

 

وفي اللقاء الذي حضره رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن محمد مصلح عيظه، أكد نائب الرئيس على مضاعفة الجهود لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتفعيل المكاتب التنفيذية وتقديم الخدمات وفقاً للمتاح، معبراً عن شكره وتقديره لمساندة الأشقاء في ودعمها للأجهزة الأمنية في المديريات المحررة.

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كما استمع إلى الجهود المبذولة والتسهيلات الممنوحة لكل القوافل الإنسانية المقدمة من مختلف المنظمات الدولية في ظل عراقيل كبيرة تضعها الميليشيات وتهدف من خلالها إلى زيادة معاناة المواطنين وفرض حصار مطبق عليهم.

 

وقدم رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، خلال اللقاء، تقريراً عن جهود تثبيت وقف إطلاق النار من خلال نشر المراقبين على خطوط التماس في مدينة الحديدة وحرص الشرعية المستمر للالتزام بتنفيذ اتفاقية الحديدة المنبثقة عن تفاهمات استوكهولم وسط تعنت ومماطلة من قبل الحوثيين ليصل بهم الحد إلى استهداف المراقبين لوقف إطلاق النار.

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