العرادة يكرم اول فريق غوص في قوات الامن الخاصة بمأرب

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - مأرب

كرم محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، اول فريق للدفاع المدني في مجال الغوص والسباحة تابع لقوات الامن الخاصة، بالشهائد التقديرية والهدايا الرمزية على تمكنهم من انقاذ 8 حالات غرق في سد مأرب من بين الزائرين للسد، وذلك خلال فترة التدريب والاعداد للفريق على مدى شهرين على قواعد السباحة والغطس والغوص والإنقاذ والانتشال واختتمت برنامجها امس.



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وخلال التكريم اشار المحافظ العرادة الى المهمة الانسانية الكبيرة الملقاءة على عاتق فريق الغوص المكون من 12 شخصا في الحد من حوادث الغرق في مياه سد مأرب من المواطنين الذين يرتداون بمفردهم او مع عوائلهم هذا السد كمنتجع سياحي ترفيهي..مشيداً بالجهود التي بذلها شباب الفريق خلال عمليات التدريب والغوص وتمكنهم من انقاذ ثمانية حالات غرق من المواطنين كادت ان تحول حياة اسرهم الى مآسي، ومنحهم فرصة جديدة في الحياة.

ولفت الى اهمية دور الفريق في تقديم التوجيهات الارشادية للمواطنين وتوعية الزائرين لسد مأرب الرئيسي او السدود المتفرعة عنه عن الاماكن الامنة للسباحة والاماكن الخطرة والتي تعرضهم للغرق..مؤكداً ان دورهم لايقل أهمية عن دور اولئك الجنود في الميدان الذين يعملون على امن المواطنين في المحافظة، وحماية حياتهم واملاكهم.