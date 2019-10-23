كفاين يطلع على منشآت ومخازن ثلاجة الأسماك في المكلا

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

فهد كفاين

Advertisements اليمن العربياليمن العربي - المكـلا

اطلع وزير الثروة السمكية فهد كفاين، اليوم الثلاثاء، على منشآت ومخازن ثلاجة الأسماك التابعة للهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر العربي، بمدينة المكلا محافظة حضرموت.



واستمع كفاين، من مدير الشركة المشغلة للمشروع (ماسا) المهندس سالم بن الشيخ أبوبكر والمختصين في الشركة إلى تقرير مفصل عن نشاط المنشأة البالغة طاقتها الاستيعابية للتخزين والتحضير 70 طناً من أسماك التونة، ويتم تخزين البعض منها لصالح مصنع الغويزي لتعليب التونة وأخرى لمنتجين ومسوقين من القطاع الخاص.

وأشاد الوزير كفاين، بجهود وأنشطة المنشأة .. مشيراً إلى أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بالمجال السمكي .. معتبراً نشاط وإنجاز المنشأة نموذجاً ومعيارا للنجاح الذي يجب الاحتذاء به في القطاعات والمنشآت الأخرى.