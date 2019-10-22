تعرف على إنجازات مركز الأطراف الصناعية و التأهيل الطبيعي بتعز

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

مركز الأطراف الصناعية

تعز - الخليج 365

مركز الأطراف الصناعية والتـأهيل الطبيعي مركز حكومي متخصص في صناعة الأطراف والجبائر و الاجهزه الساندة والحشوات وكذلك متخصص في عمليات التأهيل والتدريب والعلاج الطبيعي ويمتلك كادر مؤهل ومؤبالمعدات الحديثة ألازمة.

يعمل حالياً بدعم من قبل اللجنه الدوليه للصليب الأحمر والتي تتكفل بتوفير المواد الخام خارجية المنشا لانتاج الاطراف الصناعيه ، وايضا متكفله بدفع حوافز للكادر العامل في المركز ب بالإضافة لجانب التدريب والتأهيل المقدم للكادر.

وقد منحت المركز ثمان منح دراسيه داخليه وخارجيه في مجال تخصصات الاطراف الصناعيه والعلاج الطبيعي

يتناول التقرير على النحو التالي:

أولاً: مراحل اعادة تأهيل المركز.

1. الترميم

2. الصيانة

3. التجهيزات

ثانياً: الخدمات المقدمة في المركز

1. المستفيدين من قسم العلاج الطبيعي

2. المستفيدين من خدمات قسم الأطراف الصناعية والاجهزة الساندة والوسائل المساعدة

◇ الترميم

حيث تكفلت مبادرة معا لن نقهر ومنظمة الإغاثة الإسلامية بجميع تكاليف الترميم والمتمثلة في توفير المواد المطلوبة ونقلها ومصاريف العمال والمقاولة والشطب وتهيئة المبنى علي النحو التالي:

1. ترميم المركز -قسم العلاج الطبيعي وتوسيع غرفة الارشيف وبناء غرفتين اضافية.

2. ترميم السطح والجوانب وكذلك طلاء المركز .

3. إصلاح شبكة المياه المكسرة وكذلك إصلاح ألشبكه الكهربائية وتبديل ما أتلف منها .

◇ الصيانه

4_كذلك تكفلت هذه المنظمات والمبادرات بجميع تكاليف الصيانة للآلات والمعدات والأجهزة التي توقفت تلك الفترة وتهيئتها للعمل مع صيانة المولد الكهربائي واستبدال الكثير من القطع التالفة والمعطلة .

◇ التجهيزات

تم تجهيز قسم العلا ج الطبيعي بأحدث الأجهزة والادوات الرياضية من قبل منظمة الإغاثة الإسلامية واليونسيف وذلك علي النحو التالي :

1. أجهزه الموجات الصوتية

2. جهاز التنبيه الكهرباء الوظيفي .

3. جهاز شد الفقرات .

4. جهاز موجات القصيرة.

5. اجهزة الاشعة الحمراء .

6. الأجهزة والادوات الرياضية

- بلغ عدد المتوافدين على المركز خلال هذه الفتر( 11786) حالة .

- المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي وعددهم : 6118

◇المستفيدين من خدمات قسم الأطراف الصناعية والأجهزة الساندة و الوسائل المتعددة وعددهم 5638

1. اطراف تحت الركبة " 275 "

2. اطراف فوق الركبة " 81 "

3. القدم الحنفاء " 126 "

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4. القدم الكاذب " 42 "

5. جبيرة قدم " 789 "

6. جبيرة ساندة " 723 "

7. حامل وزن " 56 "

8.جبيرة اس ام او "153"

9. جبيرة اليد " 112 "

10 . تغير قدم طرف " 67 "

11. حشوات " 1369 "

12. تعويض نقص " 137 "

13. حزام دوران للقدم " 154 "

14. مسمار قدم " 68 "

15. حزام ظهر " 67 "

16. عكاكيز " 682 "

17. كراسي متحركة " 366 "

18. مشايات " 102 "

19. جبيرة UCBL " 268 " فقط

الاجمالي " 5638 "

◇ المستفيدين من خدمات قسم التأهيل الطبيعي.

1. يناير " 1889 "

2. فبراير " 1911 "

3. مارس " 979 "

4. ابريل " 2193 "

5. مايو " 2106 "

6. يونيو " 2203 "

7. يوليو " 2027 "

8.اغسطس " 3031 "

9. سبتمبر " 3639 "

10. اكتوبر " 4255 "

11.نوفمبر " 2781

12. ديسمبر " 1459 "

الاجمالي " 28573 "

◇ الدورات التدريبية و المنح الدراسية.

1. تم عمل عدد من الدورات التدريبية الداخلية التأهيلية لموظفي المركز من قبل اللجنه الدوليه للصليب الأحمر ومنظمة الإغاثة الإسلامية ومنظمة اليونيسف.

2. الحصول على 8 منح دراسية خارجية داخلية ، مقدمة من اللجنه الدوليه للصليب الأحمر .

- تم البدء بإنتاج أطراف حديثة وذلك بتقنية ال lamination والتي تعتبر من احد الطرق لإنتاج الأطراف عالميا.

- البدء بصيانة وترميم الكثير من الأطراف الصناعية الحديثة والتي يتم تركيبها خارج البلاد في المركز..

الاحتياجات المطلوبه واللازمة للمركز

المركز لا يزال بحاجه الئ مواد خام خارجيه المنشا ومواد محليه لانتاج الاطراف الصناعيه الحديثه والمتطورة نظرا لأن معظم مبتورين محافظة تعز من فئة الشباب ايضا لازال المركز يستقبل العديد من الحالات يوميا ولازالت الألغام مزروعه في مناطق التماس

لذالك يجب ع جميع المنظمات الاهتمام بهذا المركز ودعمه نظرا لاهميته وحساسيته

كل الشكر والتقدير لكل من تعاون معنا وساهم في دعم و تطوير خدمات المركز.

مركز الأطراف الصناعية و التأهيل الطبيعي - تعز