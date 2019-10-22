السفير الديلمي: السعودية أمام فرصة تاريخية وإلا الهزيمة الشاملة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران
أكد السفير اليمني لدى طهران إبراهيم الديلمي أن المجتمع الدولي أمام فرصة حقيقية لالتقاط المبادرة اليمنية التي تقدم بها الرئيس مهدي المشاط والبناء عليها.
وقال في مقابلة خاصة مع يونيوز” الطرف الإيراني يؤكد على الحل السياسي والحوار اليمني اليمني بدون تدخل”، مضيفًا أن” لسان حال الإيرانيين “صنعاء أقرب من طهران”.
وأوضح السفير الديلمي أن السعودية أمام فرصة تاريخية وإلا الهزيمة الشاملة، مؤكدًا أن هناك ضغوط أمريكية على الرياض بعدم وقف العدوان على اليمن.
وقال السفير” يجب على السعودية أن تطفئ النيران التي أحاطت نفسها بها”.
وأشار إلى أن الوساطة الباكستانية يمكن أن تشكل بارقة أمل في إنهاء العدوان على اليمن، لافتًا إلى أن بشائر تلوح بالأفق للوصول إلى تهدئة بين اليمن والسعودية.
وبين بالقول” صنعاء قد لا تستمر بالتعاون مع المبعوث الدولي لليمن”.
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