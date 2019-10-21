الدبيش لـ “اليمن العربي” : الميليشيات أجبرت الجنرال أبهجيت على السفر خمس ساعات لتثبيت النقطة الثالثة

الإثنين 21 أكتوبر 2019

وضاح الدبيش

خاص_الخليج 365

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، أجبرت الجنرال الهندي أباهيجيت جوها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، على قطع السفر خمس ساعات لتثبيت نقطة المراقبة الثالثة .



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وقال الدبيش في تصريح لـ(الخليج 365) أن الميليشيات رفضت فتح الطريق أمام الجنرال الهندي، للقدوم إلى ميناء الحديدة عن طريق صنعاء - الحديدة وهي مسافة لا تقل عن عشرة كيلو مترات بهدف عرقلته من إتمام مهمته .. مشيراً إلى أن الميليشيات وأمام إصرار الجنرال الهندي على تنفيذ الاتفاق اليوم أجبرته على السفر لمدة خمس ساعات للوصول إلى نقطة المراقبة الثالثة في منطقة كيلو 16 بالقرب من مسجد الفاضلي .

وأضاف الدبيش أن الميليشيات رفضت نزع الألغام والعبوات لتسهيل مهمة الجنرال الهندي والفريق الأممي، واجبرته على المرور من طريق الحديدة ثم الضحي والكدن وصولاً إلى باجل ثم المراوعة وكيلو 16 وكلها طريق وعرة تتطلب من اربع إلى ست ساعات .

وأشار الدبيش إلى أن الميليشيات إستهدفت عناصر القوات المشتركة في مناطق تمركزهم بعمليات قنص مما أسفر أحد افراد اللواء الثالث عمالقة ويدعى سعيد علي عبدالله، وإصابة إثنان أخران .