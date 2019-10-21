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الإثنين 21 أكتوبر 2019
استشهاد وإصابة مواطنين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب الحديدة
الحديدة - الخليج 365
استشهد مواطن وجرح اخر بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية في طريق الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وقال مصدر محلي إن انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي بطريق الفازة انفجرت بسيارات نوع “دينا “تابعة لشركة الزيلعي للدواجن تسببت بإستشهاد المواطن عمر حمود غالب واصابة اسماعيل علي بن علي بجروح بالغة.
واضاف المصدر انه تم نقل المواطن المصاب لحظة إصابته إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي العلاج والإسعافات الاولية فيما لم يتمكنو من إسعاف الشخص الاخر لأنه كان قد فارق الحياة وتتعمد ميليشيا الحوثي الإجرامية زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع من المناطق التي يتم طردها منها دون مراعاة للمدنيين من أطفال وشباب ونساء وكبار السن.
وبحسب المصادر، انفجرت العبوة الناسفة بخط الفازة بسيارة تابعة لمؤسسة الزيلعي للدواجن وهي محملة بالدواجن واستشهد سائقها وجرح مرافقه بجروح خطيرة.
وتواصل مليشيات الحوثي حصد ارواح المواطنين في محافظة الحديدة بزراعة العبوات الناسفة والألغام في الطرقات العامة والفرعية التي قتلت بسببها مئات المواطنين من تجار ومزارعين وصيادين
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