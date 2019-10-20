شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 شهور من قطع أنفها وأذنيها بعملية جراحية.. فاجعة مؤلمة لـ ”الإعلامية الشهيرة” ريهام سعيد ..ماذا حدث لها؟ (تفاصيل + صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تعيش الإعلامية المصرية المشهورة، ريهام سعيد، فاجعة مؤلمة في ولدها الراقد في المستشفي.

ونشرت ريهام، اليوم، صورة مؤلمة لولدها مكسور القدمين في احد المستشفيات.

وعلى إثر ذلك، تعرضت الإعلامية ريهام سعيد، لموقف محرج بعد نشرها صورة لابنها الصغير وهو على سرير المستشفى، وقدمه المكسور في الصورة، ويده بها معلق المحاليل الطبية.



وعلقت ريهام السعيد: “ارجو الدعاء لابني”، لتنهال عليها التعليقات التي تتمنى له الشفاء العاجل، وعلق أحد متابعيها كتب لها: “ابنك قاعد في مستشفى ملوكي احنا بنتعالج في خرابه يبخت ابنك انا ابن عمي مات بسبب انه مفيش سرير في مستشفي وابنك رجليه اتكسرت مقعدين في اوضته ثراء فاحش”.

خرجت ريهام سعيد عن صمتها لترد على المتابع بقوة كاشفة إصابة ابنها بفيروس خطير قائلة: ” أنا ابني رجليه اتكسرت وعنده فيروس خطير.. بتبص على السرير؟ خد السرير وإدينا الصحة”.

وكانت ريهام، خضعت في يوليو الماضي، لعملية جراحية تم خلالها قطع أنفها وأجزاء من أذنيها، حسب ما أعلنت عنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 شهور من قطع أنفها وأذنيها بعملية جراحية.. فاجعة مؤلمة لـ ”الإعلامية الشهيرة” ريهام سعيد ..ماذا حدث لها؟ (تفاصيل + صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.