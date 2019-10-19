شكرا لقرائتكم خبر عن لن تتوقع ردة فعلها المايعة...متظاهر لبناني يطبع قبلة على خد مراسلة قناة "الحدث"على الهواء! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تفاجأت مراسلة قناة «الحدث» ، بتقبيل أحد الشباب المتظاهرين في لبنان لها، أثناء تغطيتها للتظاهرات بالبلاد في بث مباشر.

وظهرت المراسلة أثناء تأدية مهام عملها، بينما يقاطعها المتظاهرون بالدخول في كادر الكاميرا، ثم قام أحدهم بتقبيلها أمام الكاميرا.

وصدم الشاب المراسلة مما فعله المتظاهر، معربة عن دهشتها من الموقف المحرج الذي تعرضت له.

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