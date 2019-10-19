- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 19 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
متابعات_الخليج 365
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج ووزير المالية سالم بن بريك مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إمكانية تقديم البنك لمزيدا من الدعم التنموي لليمن.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، نوه العوج بالجهود الكبيرة التي تبذلها مجموعة البنك الدولي لليمن.. مشيرا الى آخر المستجدات في اليمين خصوصاً ما يتعلق بجهود الحكومة للاعداد والتحضير لبرنامج إعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي اضافة الى الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والحد من التأثيرات السلبية لمحدودية الموارد الى الجهود المبذولة لصرف الرواتب لكافة موظفي الدولة في جميع مناطق اليمن بلا استثناء واعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
ولفت الى إجراءات البنك المركزي للحفاظ على اسعار الصرف من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية بما يمكن البنك المركزي ادارتها من خلال عمليات المصارفة مما يمكن ويعزز من قدرة البنك من ضبط اسعار الصرف وتحقيق الاستقرار لاسعار السلع في الاسواق المحلية.
كما تطرق الى اهمية رفع الدعم المقدم لليمن من خلال اجتماعات مؤسسة التمويل الدولية.
وكان وزير المالية أكد على أهمية دعم المالية العامة لتعزيز الاقتصاد اليمني وذلك من خلال تنظيم عمليات المصارفة للمساعدات المقدمة لليمن عبر البنك المركزي تحقيقا لاستقرار سعر الصرف وبالتالي تحقيق الاستقرار للنظام المالي والاقتصادي.
من جانبه وعد المسئول الدولي بإعادة ارسال بعثة مكتب البنك الدولي الى العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم مزيدا من الدعم لليمن من خلال اجتماعات محفظة مؤسسة التمويل الدولية القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يبحث مع مجموعة البنك الدولي مزيدا من الدعم الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.