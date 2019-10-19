رئيس الوزراء: يجب استغلال المقومات الاقتصادية والاستثمارية لحضرموت

الجمعة 18 أكتوبر 2019

معين عبد الملك

الخليج 365 - المكلا

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على اهمية استغلال المقومات الاقتصادية والاستثمارية لمحافظة حضرموت في تقديم نموذج متميز للتنمية في اليمن، بما ينعكس على المجتمع المحلي اولاً والاقتصاد الوطني بشكل عام..مؤكدا ان ذلك يتطلب مضاعفة الجهود والتنسيق بين الحكومة والسلطة المحلية لتنفيذ المشاريع المخططة وتحقيق النهوض في البنية التحتية وبما يجعل حضرموت كعهدها نموذج للبناء والسلام.

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جاء ذلك خلال لقائه ،اليوم ، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، والذي ناقش معه الاوضاع الخدمية والتنموية والامنية والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية للدفع بعجلة التنمية وتحفيز الاستثمارات، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة وضع خطة عاجلة بالتنسيق بين السلطة المحلية والوزارات الحكومية المعنية لجذب وتنشيط الاستثمارات في محافظة حضرموت، بالتركيز على القطاعات الواعدة وتقديم التسهيلات والضمانات اللازمة للمستثمرين..مشيرا إلى ان دوران عجلة الاستثمارات في محافظة حضرموت سيسهم في تقديم نموذج تنموي متميز يمكن الاستفادة منه في بقية المحافظات.

وأشاد رئيس الوزراء، بجهود قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية وخدمة المجتمع المحلي..مؤكدا التزام الحكومة بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بايلاء محافظة حضرموت اهتمام خاص في الجوانب الخدمية والتنموية، وتوريد حصتها المخصصة كاملة من الايرادات، بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في هذا الجانب.

بدوره ثمن محافظ حضرموت، استجابة رئيس الجمهورية وتفاعل الحكومة مع مطالب ابناء حضرموت في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، والحرص على تلبيتها رغم الظروف الصعبة ووفق الامكانيات المتاحة..معربا عن عن تقديره الكبير لاهتمام ومتابعة رئيس الوزراء للاوضاع في محافظة حضرموت وحرصه على تقديم الدعم اللازم للمشاريع الخدمية والتنموية.