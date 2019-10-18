شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حقيقة وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر في حادث سيارة في إحدى الدول الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم -تناقلت عدد من صفحات مواقع التواصل، خلال الساعات المنقضية، أخبارا تفيد بتعرض المطرب العراقي كاظم الساهر إلى حادث سير في إحدى الدول الأوروبية.

ونشرت تلك الصفحات – غير الموثقة – أخبار تفيد بأن حالته الصحية غير مستقرة، ثم ادعوا وفاته، بعد هذا الحادث.

وحسب موقع “صدى البلد”، أكدت مصادر مطلعة كذب تلك الادعاءات التي تروجها هذه الصفحات.

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