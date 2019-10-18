شكرا لقرائتكم خبر عن النقاب جريمة في سعودية بن سلمان الجديدة والتعري شرط لحصول المرأة على حقها.. “شاهد” فيديو الذي أثار جدلاً واسعاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة، عقب تداول فيديو لسيدة سعودية تشكو من الظلم الذي تعرضت له وفصلها من عملها بسبب ارتدائها النقاب.

وقالت الفتاة السعودية في مقطع الفيديو كاشفة عن المضايقات التي تعرضت لها من مديرها بسبب النقاب: “السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير، معكم ريم الحازمي من موسم الرياض وبالتحديد من المربع، المفروض أن أكون منظمة في هذا الموسم وفعلا اتصلوا علي الشركة وجيت للتنظيم ولكن للأسف بعض الشخصيات الي تحتقر أو ما تبي الناس المنقبات فهم يسون أشياء كثيرة قاعدة تضايقنا في هذا المكان..”

وتابعت الحازمي قائلة: “أنا أمس كنت واقفة على رجلي والحمد لله من الزوار ومن الإدارة في الشركة ألي أنا معهم منظمة ما حد اشتكى مني بالعكس كانوا يثنون علي وكانوا واقفين معي كلهم لكن للأسف بعض الشخصيات وأحددهم بالتحديد الي هو مدير الي ما انا قادر اوصله أو اتحدث معه رافض اليوم ومانعني منعا تاما اني انا اشتغل عند أي مطعم بحكم أني انا لابسة نقاب”

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وأضافت:”يعني لازم أكون شايلة النقاب لأن هو يبي يستعرض فيني وأنا هذا الشيء لا أرضاه وهذه الرسالة أتمنى أنها توصل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وتوصل للشعب كلهم..”

فضيحة تلو اخرى.. المنقبة مريم الحسبى بلغت السكين عظمهما من تعرضها للإهانات والمضايقات وعدم قدرتها لممارسة عملها بالنقاب والخلاصة ما يبون المنقبات والسبب غرس الفساد والتفسخ بالمملكة السعودية بيد #تركي_آل_الشيخ عبر هيئة الترفيه وبإشراف #ابن_سلمان!



بلاد الحرمين والاسلام فيها غريب! pic.twitter.com/8UMfUiI3CC — رأي الخليج (@GulfViews) October 16, 2019

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