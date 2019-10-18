إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الحشيش إلى عدن

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الجمعة 18 أكتوبر 2019
احبطت قوات القطاع الشرقي التابعة لقوات الدعم والإسناد عدن بقيادة النقيب ناصر الدهشلي، ليل أمس، محاولة تهريب كميات كبيرة من الحشيش كانت في طريقها إلى العاصمة عدن قادمة من الغيضة على متن باص هايس لون أبيض .
وبحسب البلاغ الصادر عن القطاع الشرقي، فإن افراد القوة الأمنية المرابطون في نقطة المجاري العثور على كميات كبيرة من الحشيش بداخل أسطوانة غاز ثبتت في مؤخرة الباص تحت ذريعه تشغيله بينما في الواقع كانت موجودة بشكل مستعار وبداخلها 75 كجم من مادة الحشيش المخدرة.
واحتجزت المضبوطات لدى قوات القطاع الشرقي التي عملت الاجراءات الأولية، واحالت المهمة لإدارة مكافحة المخدرات في قوات الدعم والاسناد لاستكمال باقي الاجراءات.
وتقدم قائد القطاع الشرقي، قائد الكتيبة الثانية حزم/النقيب ناصر الدهشلي بالشكر والثناء لجميع أفراد ومنتسبي القطاع على حسهم الأمني العال وجهودهم الحثيثة التي يبذلونها لحفظ الأمن وحماية العاصمة عدن من مخاطر المخدرات..
وكانت قوات القطاع الشرقي لعدن افشلت خلال الفترة الماضية الكثير من مساع تهريب الممنوعات إلى العاصمة عدن، من خلال الحس الأمني العال الذي يمتازون به، وحرصهم على جعل العاصمة خالية من المخدرات والمهربات باشكالها..
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