شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يكشف عن سر خطير عجز اليمنيون عن تفسيره والمتعلق بتكرار عمليات قتل العناصر الحوثية لأقاربهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف قيادي حوثي عن سر خطير عجز اليمنيون عن تفسيره والمتعلق بأسباب أقدام العناصر الحوثية على قتل أقاربهم وخاصة الوالدين في ظل ظاهرة قد تعصف بالأسرة اليمنية وتفكك النسيج الإجتماعي .

وقال قيادي حوثي لموقع " المشهد اليمني " اليوم الأربعاء أن الحوثيين يقوموا بوضع مواد مخدرة داخل أطعمة العناصر الحوثية وهي ماتبعث عليهم النشاط والحيوية وعدم الخوف وتولد لديهم من حافز الإجرام .

وأضاف القيادي والذي انشق مؤخرا عن الجماعة لكنه لم يعلن ذلك خوفا على حياته ولكنه امتنع عن الذهاب للجبهات أنه أثناء تواجدهم في إحدى الجبهات برفقة أثنين من أقاربه تم أعطاهم أطعمة وقات و " شمه " ورفض المشرف يأكل من هذه الأطعمة أو يخزن من القات الذي تم أعطاهم إياه وهو ماثار قلقة حينها .

وأكد أنه بعد ذلك تحركنا بدون وعي للخطوط الأمامية حتى اننا قمنا بإطلاق النار من أسلحة خفيفة على طائرات الأباتشي وهو مانتج عنه إصابته وقتل اثنين من أقاربه ؤآخرون بالعشرات .

ووضح المصدر أنه كان يعزم قتل والدة إذا لم يسمح له بالذهاب الجبهات وتمت عمليات قتل حقيقية للعديد من الآباء والأمهات والأخوة لكن المليشيا تتستر عن ذلك عدى بعض الحالات التي يكشفها أقاربهم بشكل سري ثم يتسرب لوسائل الاعلام ومنصات التواصل الإجتماعي .

وبين المصدر أن تأثير هذه المواد ضلت مؤثرة عليه لمدة أربعين يوم بعدها عاد إلى وعيه وذلك بفضل أحد أقاربه الأطباء والذي ساعده وساعد آخرين من نفس المنطقة .

وحذر القيادي الحوثي الآباء والأمهات من خطورة ترك أبنائهم من الحوثيين وخاصة المشرفين والذين قد يتلاعبون بعقولهم ويتم ادمانهم ثم قد ينعكس الويل عليهم والذي سيكون ضحيته أحد أقاربه .

الجدير ذكره أن تكرار عمليات قتل الأقارب تمت في أكثر من محافظة خاضعة تحت سيطرة المليشيا وخاصة محافظة صنعاء خمس حالات تليها ذمار بأربع حالات ثم محافظة عمران حالتين من الحالات التي كشف عنها الإعلام وماخفي كان أعظم .