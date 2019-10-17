عاجل.. أبرز ما تضمنته إحاطة "غريفيث" بمجلس الأمن حول الوضع في اليمن 

الخميس 17 أكتوبر 2019

مارتن غريفيث

الخليج 365 ـ صنعاء

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن هناك المزيد من الأمل رغم البؤس الكبير الذي يعيشه الشعب اليمني.



وأضاف غريفيث، في إحاطته لمجلس الأمن حول التطورات في اليمن، أن هناك مؤشرات جيدة بشأن المفاوضات حول جنوب اليمن.

وأوضح أن هناك تقدما في المحادثات التي تقودها السعودية بشأن الوضع في جنوب اليمن.

وتابع المبعوث الأممي: حذرنا من تفاقم الوضع في اليمن خاصة في الجنوب.

ولفت إلى أنه كان من المفترض التوقيع اليوم على اتفاق في جدة لحل الأزمة في جنوب اليمن.

وقال المبعوث الأممي إن على الحكومة اليمنية العودة إلى عدن.

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وأضاف: نثمن دور ولي العهد السعودي بشأن دعم مسار السلام في اليمن.

ولفت غريفيث إلى أن جهود الفريقي الأممي في الحديدة ساعدت في خفض العنف.

وأكد أن المساعدات الإنسانية بدأت بالوصول إلى منطقة الدريهمي في الحديدة.

إلى ذلك، قال وكيل الأمين العام لـ الأمم_المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن "مارك لوكوك": نشكر السعودية على دعم الأمم المتحدة لمواجهة الوضع الإنساني في اليمن.

وأكد لكوك أن أسعار الوقود في اليمن تضاعفت 3 مرات في الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن الحوثيون يفرضون أكثر من 100 قيد على توزيع المساعدات الإنسانية.

وتابع: أدعو الحوثيين لوقف الممارسات التي تؤدي لرفع أسعار المواد الاستهلاكية.

وحول أحداث الجنوب، أكد أن الاشتباكات في جنوب اليمن تضر بالعمليتين السياسية والإنسانية.