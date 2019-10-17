لكوك : الحوثيون يفرضون أكثر من 100 قيد على توزيع المساعدات الإنسانية

الخميس 17 أكتوبر 2019

بدأت قبل قليل اليوم الخميس، تشرين الأول 17، 2019، جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن.



وفي افتتاح الجلسة، قال وكيل الأمين العام لـ الأمم_المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن "مارك لوكوك": نشكر السعودية على دعم الأمم المتحدة لمواجهة الوضع الإنساني في اليمن.

Advertisements

وأكد لكوك أن أسعار الوقود في اليمن تضاعفت 3 مرات في الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن الحوثيون يفرضون أكثر من 100 قيد على توزيع المساعدات الإنسانية.

وتابع: أدعو الحوثيين لوقف الممارسات التي تؤدي لرفع أسعار المواد الاستهلاكية.

وحول أحداث الجنوب، أكد أن الاشتباكات في جنوب اليمن تضر بالعمليتين السياسية والإنسانية.