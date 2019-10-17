لكوك : الحوثيون يفرضون أكثر من 100 قيد على توزيع المساعدات الإنسانية

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الخميس 17 أكتوبر 2019
بدأت قبل قليل اليوم الخميس، تشرين الأول 17، 2019، جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن.
وفي افتتاح الجلسة، قال وكيل الأمين العام لـ الأمم_المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن "مارك لوكوك": نشكر السعودية على دعم الأمم المتحدة لمواجهة الوضع الإنساني في اليمن.
وأكد لكوك أن أسعار الوقود في اليمن تضاعفت 3 مرات في الأشهر الماضية.
وأشار إلى أن الحوثيون يفرضون أكثر من 100 قيد على توزيع المساعدات الإنسانية.
وتابع: أدعو الحوثيين لوقف الممارسات التي تؤدي لرفع أسعار المواد الاستهلاكية.
وحول أحداث الجنوب، أكد أن الاشتباكات في جنوب اليمن تضر بالعمليتين السياسية والإنسانية.
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