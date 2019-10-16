قيادة محافظة المهرة تؤكد على أهمية حل الإشكاليات الرياضية بالمحافظة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المهرة

استدعى وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويّض الجعفري، اليوم، إلى مكتبه، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالمحافظة رشدي سالم معيلي، ورئيس الاتحاد العام لكرة القدم فرع المهرة الإثنين عمر سويلم، لأجل حل الإشكالية التي حدثت مؤخرا على خلفية سوء فهم بين الطرفين في افتتاح البطولة التنشيطية للأندية المقامة على أرضية ملعب الشهيد مخبال الرياضي في مديرية الغيضة.



وأكد الوكيل الأول على أهمية بقاء العلاقة متينةً بين المؤسسات والهيئات والمصالح والاتحادات الرسمية وعكس لما من شأنه خدمة المجتمع في مختلف المجالات، مضيفاً بأن لا نجاح لأي عمل رسمي أو جماهيري بغياب الجانب الإعلامي، وإن التنسيق مع الجهات الإعلامية قبل أي نشاط رياضي أو غيره يعد من عوامل نجاحه وظهوره بصورة إيجابية.

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ودعا بن عويّض مدير الإعلام ورئيس إتحاد كرة القدم إلى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على مساحة الود والإحترام بينهم وبين ما يمثلانه من جهات رسمية، وموضحاً بأن الخلافات والتباينات التي قد تحدث في أي عمل هي ظاهرة صحية، ولكن الإصرار على الاستمرار في هذه الخلافات وتازمها وعكسه على الجوانب الرسمية الذي يؤثر سلباً على نجاح أي نشاط أمر مرفوض بتاتاً.

وحرّص الجعفري على التسامي فوق أي خلاف والتسامح وإبداء حسن النوايا والتماس بعضنا العذر للبعض الآخر، ومشدداً على مدير الإعلام ورئيس اتحاد كرة القدم إنهاء ما أثير بينهم فوراً ووضعهم في الإعتبار الجهات التي يمثلونها ومصلحة المحافظة، ودعاهم إلى التعامل مع بعضهم بموجب صفاتهم التي يحملونها والتي تعتبر من أكثر الصفات ملامسة للمجتمع.

وتحدث مدير عام الإعلام وبعده رئيس اتحاد كرة القدم موضحين ما حدث كلا من وجهة نظره، وأظهرا حرصهما على عدم التأثير بأي شكل من الأشكال على نجاح سير البطولة التنشيطية للأندية التي تقام برعاية كريمة من المحافظ باكريت، واختتم اللقاء بإنهاء هذه الإشكالية نهائياً وتصافح القلوب قبل الأيدي.