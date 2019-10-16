شاهد.. صورة لعيدروس لزبيدي في الرياض تنسف الحكومة الشرعية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، والوفد المرافق له بالمملكة العربية السعودية.



وقال ناشطون جنوبيون، إن تلك الصورة نسفت حكومة الشرعية الأخونجي ةومؤامراتها ومكائدها وشائعاتها وإعلامها وذبابها الإلكتروني وقنواتها.

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وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أكد في وقت سابق أن التفاوض في حوار جدة سيدعم توجهات المجلس نحو تحقيق تطلعات الشعب الجنوبي باستعادة دولته وتقرير مصيره واختيار مستقبله السياسي.

وحذر الانتقالي، خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسته أمس في مقرها بالعاصمة عدن.. من الانجرار وراء ما وصفها بـ "الدعايات والأخبار المُضللة التي تبثها وسائل الإعلام المعادية للجنوب وقضيته".

وكان عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، الكاتب وضاح بن عطية، عن الهدف الحقيقي للتحالف العربي، من حوار جدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي، وما تسمى بحكومة الشرعية.

وقال: "‏في حوار جدة يهدف التحالف إلى خلع حزب الإصلاح وشركائه الفاسدين من باقي الأطراف ممن يتحكمون بقرار الشرعية وإلى منح الإنتقالي وباقي القوى المخلصة التي تقاوم الحوثي صفة شرعية من أجل بناء مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار". وتابع: "لهذا فإن المخلوعين سيقللون ويسخرون من الإنتقالي لأنه أبعدهم".