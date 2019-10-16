شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... جمالها اصاب جورج قرداحي والجمهور بالجنون... أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة برنامج المسامح كريم على اليوتيوب إحدى حلقات البرنامج الذي يقدمه المذيع الشهير جورج قرداحي .

الحلقة التي رصدها موقع "صوت المغتربين" حملت عنوان : "اجمل زوجة سعودية جعلت جورج قرداحي والجمهوري في حالة ذهول في اروع حلقات المسامح كريم .

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واستضاف جورج قرداحي في الحلقة فتاة سعودية تدعى فاطمة ، حضرت من اجل ايصال رسالة شكر لزوجها الذي ساعدها ووقف بجانبها في مسيرتها التعليمية والعملية .

ويهتم برنامج المسامح كريم بمعالجة القضايا والخلافات بين الاقرباء والاصدقاء ، لكن حلقة الفتاة السعودية فاطمة كانت مختلفة تمام ، حيث كان محورها "رسالة شكر" ، على عكس بقية حلقات البرنامج التي تتضمن قضايا وخلافات .

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