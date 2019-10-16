شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعتقل احد قياداتها بتهمة المشاركة في مقتل شقيق عبدالملك الحوثي.. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر مطلعة عن قيام مليشيات الحوثي الانقلابية، باعتقال أحد قياداتها البارزة على خلفية اغتيال المدعو إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم مليشيا الحوثي المدعو عبدالملك الحوثي مطلع أغسطس الماضي بصنعاء‏.

وقالت مصادر أمنية بالعاصمة صنعاء أن مليشيا الحوثي اعتقلت القيادي الحوثي البارز المدعو " حنين قطينة " المعين من المليشيات محافظاً لصنعاء واقتادته إلى سجن سري , قبل أن يصدر قرار بإقالته مؤخرا من منصبه .

وأضافت المصادر، أن عناصر المخابرات الحوثية استجوبت القيادي المدعو حنين قطينة على ذمة اغتيال المدعو إبراهيم الحوثي الذي قتل داخل إحدى الشقق في مدينة حدة جنوبي صنعاء .

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وأشارت المصادر، إلى أن المليشيا تتهم القيادي المدعو " حنين قطينة " بالتخطيط مع ما قالت عنه مخابرات العدوان لقتل شقيق زعيم المليشيا , وتسهيل حركة خلية الاغتيال.

في حين أفادت مصادر أخرى إن القيادي الحوثي النافذ المدعو ابو علي الحاكم المعين من المليشيا مديرا للاستخبارات العسكرية، استغل حادثة مقتل شقيق زعيم المليشيا للانتقام من القيادي الحوثي المدعو " حنين قطينة " , بعد خلافات سابقة على الأراضي