شكرا لبحثكم عن خبر العثور على طفل مرمي بأحد أحياء صنعاء (تفاصيل وصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بصنعاء، الثلاثاء، أنه تم العثور على طفل مرمي بأحد الأحياء، و يبلغ من العمر حوالي ثلاثون شهرا.

وأوضحت المصادر أن عدد من الشبان الساكنين في سكن عزابي بمنطقة الحثيلي، جنوب العاصمة، قبل حوالي نصف شهر، عثروا على كيس مغلق بالقرب من سكنهم وبداخله طفل مع ملابسه.

واشارت المصادر الى أن الشبان أخذوا الطفل الى قسم الشرطة وبلغوا الجهات الأمنية ونشروا في وسائل التواصل الاجتماعي اخبار بوجود طفل مفقود، فيما أحدهم قام بأخذ الطفل إلى عند والدته التي تسكن في منطقة "أرحب" شمال صنعاء، ويظهر على جسمه آثار حروق بسيجارة ويعاني من مشاكل في المشي بسبب آلم في ظهره، كما يعاني من مشاكل الجلوس، اضافة الى معاناته من حالة صمت وهدوء، في حين أنه من المفترض أن يكون مليء بالحركة والحيوية.

ورجحت المصادر بتعرض الطفل لعنف أسري أوصله الى حالة تبلد، ويحتاج الى إجراء فحوصات طبية شاملة، ويحتاج الى عرضه على أطباء في الامراض الجلدية والعظام والأطفال والعلاج النفسي.

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وذكرت المصادر أن الأسرة التي احتضنت الطفل، أسمته "هيلان" وهي أسرة نازحة كانت تسكن في صنعاء، وانتقلت بسبب ظروف الحرب الى العيش في القرية، ورغم الحالة المادية الصعبة للاسرة إلا أنها اختارت أن تقوم برعاية الطفل والاهتمام به.

ونوهت المصادر بأن الطفل في أيدي أمينة و في وسط أسري لطيف أحن عليه من أسرته التي تخلت عنه، ورمته الى الشارع.

جدير بالذكر أن الحرب المستمرة في اليمن منذ خمس سنوات، بسبب انقلاب مليشيا الحوثي، تسببت بأسوأ أزمة انسانية في التاريخ؛ وفقا للأمم المتحدة، والقت بظلالها على الاطفال، الامر الذي يدفع كثير من الاسر الى التفكك وترك اطفالهم يذهبون نحو "الجحيم المجهول".