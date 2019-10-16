شكرا لبحثكم عن خبر تصريحات جديدة لـ ”محمد بن سلمان” بشأن إنهاء الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، على أهمية التوصل لحل سياسي في اليمن وإنها ء الحرب الدائرة في البلاد منذ خمس سنوات.

وشدد الأمير السعودي على وقف إيران دعمها للحوثيين، مبيناً ضرورة التزام جميع الدولة بميثاق الأمم المتحدة.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، التي عقدت في الرياض على هامش زيارة الرئيس الروسي فلادميربوتن إلى المملكة.

وأكد الأمير بن سلمان تقديره للدور الروسي في دعم وحدة الأراضي اليمنية وضرورة التوصل لحل سياسي، مبيناً أن بلاده تتفق مع روسيا الاتحادية على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.

وكان الأمير محمد بن سلمان، والرئيس بوتين، قد عقدا في وقت سابق من يوم أمس، جلسة مباحثات رسمية، استعرضت عدداً من المستجدات والتطورات، خصوصاً الأوضاع على الساحتين السورية واليمنية.