رئيس الوزراء يلتقي قيادة الاتحاد العام لطلبة جامعة سيئون في السعودية

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

الدكتور معين عبد الملك

الخليج 365 - الرياض

إلتقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك قيادة الاتحاد العام لطلبة جامعة ممثلة برئيس الاتحاد العام المهندس صالح عبيد الجابري والامين العام حسن حسان.



واستمع رئيس الوزراء إلى المشاكل التي يعانيها طلاب وطالبات حضرموت بشكل عام وعلى وجة الخصوص طلبة جامعة سيئون.

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وذكر الجابري ان طلاب وطالبات جامعة سيئون يعانون من عدة نواقص كثيرة في الجوانب التعليمة وهي قلة توفر التخصصات والاقسام العليمة وكذلك أقسام الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراه وايضاً قلة المعامل والمختبرات العلمية وايضاً في المجال الخدمي بشكل كبير ومن اهمها نقص السكنات الطلابية الخاصة بالجنسين وأيضاً صعوبة تنقل الطلاب من وإلى الجامعة وعدم توفر مواصلات عامة تابعه للجامعة تنقل الطلاب من والى الجامعة مما يجعل الطلاب يعانوا من تكاليف المواصلات الخاصة وغلا المشتقات النفطية مما انعكس سلباً على إرتفاع إيجار المواصلات الخاصة بالطلاب.

وقال الجابري ان السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين ووكيل وادي حضرموت الاستاذ عصام حبريش تبذل جهداً كبيراً في الإرتقاء بالجانب التعليمي والجامعي على وجه الخصوص.

ومن جانبه قال الدكتور معين عبدالملك ان الحكومة تولي أهتمام كبير بحضرموت وبالجانب التعليمي والجامعي بشكل خاص وذلك من خلال إنشاء جامعات تحوي على جميع التخصصات والاقسام العلمية والدراسات العليا وكذلك تحتوي على بيئية تعليمية وخدمية ممتازة ممايحقق الإكتفاء الذاتي للجمهورية والتقليل من إبتعاث الطلاب إلى خارج الوطن وذكر أيضاً ان قرار إنشاء جامعة سيئون لم ياتي عبثاً او من فراغ وإنما بسبب كثرة الطلاب في حضرموت وإقبالهم الكبير على جامعات الجمهورية.

من جانبه أبد إستعداده في توجيه المعنين بسرعة تطوير البيئة التعليمية والنظر الى كل مايحتاجه طلاب الجامعة سوءاً في الجانب التعليمي او البيئي او الخدمي ممايساعد على إستمرار العملية التعليمة بشكل سلس ومتكامل.

وتقدم الجابري بجزيل الشكر والتقدير لدولة الرئيس على هذا اللقاء والاستماع لمايحتاجه الطلاب والطالبات بالجامعة والعمل على توجيه المعنين سوءاً من قبل الحكومة او السلطة المحلية ممثلة بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل وادي حضرموت عصام الكثيري وكافة المعنين.