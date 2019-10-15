وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

وزير الخارجية محمد الحضرمي

الخليج 365

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي ،اليوم الثلاثاء، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، عدد من القضايا ذات الصلة بالمساعدات والأنشطة التي تقوم بها اللجنة في اليمن.

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وخلال اللقاء، أشاد وزير الخارجية بالدور الهام والبارز الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر والدعم الكبير الذي تقدمه لليمن في مجالات المياة والصرف الصحي وتحسين الظروف المعيشية للمحتجزين والرعاية الطبية الطارئة لألاف اليمنيين في عدد من المستشفيات في مختلف المحافظات .. مجدداً التأكيد على إلتزام الحكومة اليمنية بتقديم كافة التسهيلات والدعم للجنة وبما يكفل تسهيل عملها في كل المناطق بما فيها تلك المتضررة من تبعات انقلاب مليشيا الحوثيين.

وأكد الحضرمي التزام الحكومة الدائم بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وحرص الحكومة على تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى التي تم التوافق على آلية تنفيذها في السويد كونه ملف انساني بحت.

من جانبه أكد ماورير أن اليمن تمثل أولوية للجنة وأن هناك اهتماما كبيرا بمضاعفة الأنشطة والبرامج التي تقدمها اللجنة لليمن .. منوهاً بالدعم التسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية لتمكين اللجنة من أداء مهامها على أكمل وجه .

وأشار ماورير إلى أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة على بذل المزيد من الجهود للتخفيف من المعاناة الإنسانية وبكل الإمكانيات المتاحة.